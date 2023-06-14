В Новосибирской области вынесли приговор председателю сельпо за мошенничество на 11 млн

Сибиряк придумал преступную схему, чтобы получить финансовую поддержку от государства. Фото: УФСБ по НСО

Председателя совета потребительского кооператива «Карачинское сельское потребительское общество» Владимира Романова осудили за мошенничество. Сибиряк придумал преступную схему, чтобы получить финансовую поддержку.

Речь идет о федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». С 2014 по 2016 годы предприниматель заключал мнимые договоры купли-продажи, используя для реализации мошеннического плана свои фирмы.

Затем Владимир Романов отправил липовые документы в Министерство сельского хозяйства Новосибирской области. Предприниматель предоставил отчет о покупке материалов и оборудования для товарного рыбоводства, хотя на самом деле он ничего из этого не приобретал. В итоге он незаконно получил субсидии в размере более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд приговорил сибиряка к лишению свободы на 2 года 6 месяцев условно. Кроме того, Романов должен вернуть Минсельхозу 11 миллионов рублей.

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