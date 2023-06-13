«Это собака или лиса?»: в Новосибирский зоопарк привезли нового причудливого зверя

Причудливый зверь появился в зоопарке. Фото: Анна Новикова.
В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли нового питомца — гривистого волка. Пожалуй, от волка животное получило лишь название. Хотя по-научному зверя зовут короткохвостой золотистой собакой. Постоянный посетитель зоопарка Анна Новикова сняла волка на видео и фото.
— У нас живет пара этих волков, но малышей не видела у них. Возможно, это самку привезли молодую, — рассказала КП-Новосибирск блогер.
Пока полуволк-полусобака-полулиса осматривает свой вольер, иногда фыркает на папарацци и пытается укусить видеокамеру. Это животное в красной книге.
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