«Это собака или лиса?»: в Новосибирский зоопарк привезли нового причудливого зверя

Причудливый зверь появился в зоопарке. Фото: Анна Новикова.

В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли нового питомца — гривистого волка. Пожалуй, от волка животное получило лишь название. Хотя по-научному зверя зовут короткохвостой золотистой собакой. Постоянный посетитель зоопарка Анна Новикова сняла волка на видео и фото.

— У нас живет пара этих волков, но малышей не видела у них. Возможно, это самку привезли молодую, — рассказала КП-Новосибирск блогер.

Пока полуволк-полусобака-полулиса осматривает свой вольер, иногда фыркает на папарацци и пытается укусить видеокамеру. Это животное в красной книге.

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