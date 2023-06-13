Новосибирская область с опережением сроков строит больницы и поликлиники

Константин Хальзов рассказал о ходе реализации федеральной программы в сфере здравоохранения. Фото: правительство НСО.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал на оперативном совещании правительства региона о модернизации первичного звена. А также подвел промежуточные итоги реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», сообщили в правительстве НСО.

– Строительство новых объектов в большом количестве и масштабах нам удалось осуществить благодаря поддержке президента Владимира Путина, а также тому, что мы заранее готовили строительные проекты, с которыми вошли в федеральную программу, – отметил губернатор. – При укомплектовании кадрами прошу обратиться внимание на жилищный вопрос, чтобы закрепить на местах специалистов-медиков и педагогов. Я уже не раз говорил главам муниципалитетов – стройте больше, деньги мы найдем.

Андрей Травников также рекомендовал готовить новые площадки, разрабатывать ПСД новых объектов, чтобы по максимуму участвовать в федеральной программе развития первичного звена.

Константин Хальзов заверил, что ситуация с кадрами улучшается: специалисты из честных клиник переходят в государственные, в НГМУ и медколледже целенаправленно готовят средний медперсонал и врачей. В колледже в 2023 году впервые пройдет целевой набор студентов на 700 мест. Эффективно работает программа «Земский доктор».

По данным правительства НСО, за пять лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение», федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и вышеназванной региональной программы в Новосибирской области было построено 20 объектов здравоохранения, капитально отремонтировано 23, приобретено 425 авто и 2 283 единицы медоборудования.

В 2023 году построят еще семь объектов, пять из них сдадут до конца года. В 2024-2025 гг. строительство медучреждений, закупка медоборудования и авто будут продолжены.

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