Минздрав прокомментировал дефицит бригад скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирской области, по информации минздрава, дефицита машин скорой помощи нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минздраве Новосибирской области опровергли информацию о дефиците бригад медиков и машин скорой помощи. Об этом сообщает РБК Новосибирск. Напомним, в мае, во время рабочей встречи с губернатором НСО Андреем Травниковым, президент Владимир Путин указал на нехватку специалистов и техники в региональной службе скорой помощи.

– По данным на конец мая, с учетом совместительства укомплектованность кадрами отделений скорой медпомощи в Новосибирской области выглядит так: врачи – 69,3 процентов, фельдшеры – 70, водители – 94, – говорится в информации РБК со ссылкой на министра здравоохранения НСО Константина Хальзова. – В среднем за смену бригада скорой в составе врача/фельдшера и водителя выполняет от 15 до 22 выездов.

Глава минздрава также подчеркнул, что дефицита с автомобилями скорой медпомощи в регионе нет: парк обновляется своевременно. С 2018 по 2021 годы приобрели 144 машины и дополнительно, для борьбы с ковидом, область получила еще 19. В 2022-м закупили 63 авто, а с начала 2023-го – уже 13.

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