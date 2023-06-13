В Новосибирске завершились поиски 10-летнего мальчика в темно-синей толстовке

Поиски 10-летнего мальчика в темно-синей толстовке завершились в Новосибирске. Фото: Подслушано Кольцово
Поиски 10-летнего мальчика в темно-синей толстовке завершились в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в полиции.
Напомним, ребенок проживает в рабочем поселке Кольцово. Он ушел из дома в ночь с 12 на 13 июня.
В итоге несовершеннолетнего нашли живым.
− Мальчик найден. Находился у тети в Первомайском районе Новосибирска, − рассказали КП-Новосибирск в отделе полиции № 1 «Кольцово».
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