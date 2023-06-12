В селе Ярково под Новосибирском столкнулись две легковушки

Под Новосибирском ДТП с 2 иномарками.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В селе Ярково Новосибирской области случилось ДТП с двумя иномарками. Информация об аварии появилась в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте.
— Есть пострадавшие, — сообщает подписчик группы.
Машины сильно пострадали. Фото: скрин из паблика.
Неясно, как произошла авария. По кадрам с места видно, что обе машины серьезно разбились.
Официальной информации о пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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