В новосибирском парке «Березовая роща» вместо спиленных деревьев высадят новые ели и березы

Вместо аварийных деревьев высаживают новые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирском парке «Березовая роща» продолжают убирать пни и стволы старых деревьев, попутно высаживая новые. О плане озеленения КП-Новосибирск рассказали в пресс-центре мэрии.

— В 2023 году продолжают работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Сейчас нужно убрать еще 260 стволов и обрезать еще 63. В рамках благоустройства в 2023 году высадят не меньше 140 берез и елей. На 6 июня высадили 18 деревьев, — отметили в муниципалитете.

Также в «Березовая роща» высадят много декоративной зелени. Сейчас рабочие чинят ограждения.

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