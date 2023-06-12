«Пора спасать от дроздов!»: на дачах новосибирцев созрели первые ягоды жимолости

Урожай с одного кустика. Фото: Татьяна Панченко.
В первой половине июня жители Новосибирска и области собрали первый урожай — ягоды жимолости. Садовод-любитель Татьяна Панченко прислала КП-Новосибирск яркое фото ягод.
— Первый урожай. Жимолость. Пора срочно спасать от дроздов! Тут кто вперед! — говорит женщина.
На фотографии урожай с одного куста. По словам дачницы, нужно сажать рядом три разных сорта жимолости — тогда и будет хороший урожай.
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