«Пора спасать от дроздов!»: на дачах новосибирцев созрели первые ягоды жимолости

Урожай с одного кустика. Фото: Татьяна Панченко.

В первой половине июня жители Новосибирска и области собрали первый урожай — ягоды жимолости. Садовод-любитель Татьяна Панченко прислала КП-Новосибирск яркое фото ягод.

— Первый урожай. Жимолость. Пора срочно спасать от дроздов! Тут кто вперед! — говорит женщина.

На фотографии урожай с одного куста. По словам дачницы, нужно сажать рядом три разных сорта жимолости — тогда и будет хороший урожай.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber