В Новосибирской области собирают гумпомощь после подрыва Каховской ГЭС

ОНФ помогает жителям, пострадавшим от разрушения ГЭС. Фото: скриншот из видео https://vk.com/nf_novosibirsk.

Добровольцы Народного Фронта Новосибирской области организуют сбор гумпомощи пострадавшим от подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в организации.

— Из Новосибирска мы отправим гуманитарную помощь мирным жителям, потому что оставаться в стороне невозможно и многие люди обращаются к нам с желанием помочь, — указано в публикации ОНФ.

Сейчас эвакуированным жителям нужны средства личной гигиены, постельное и нательное белье и одежда. Спасатели нуждаются в бензиновых и дизельных генераторах и бензоинструменте для распила деревьев.

Народный Фронт работает по улице Серебренниковской, 2. Телефон: 305-41-51.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber