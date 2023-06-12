В Новосибирской области собирают гумпомощь после подрыва Каховской ГЭС

ОНФ помогает жителям, пострадавшим от разрушения ГЭС. Фото: скриншот из видео https://vk.com/nf_novosibirsk.
Добровольцы Народного Фронта Новосибирской области организуют сбор гумпомощи пострадавшим от подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в организации.
— Из Новосибирска мы отправим гуманитарную помощь мирным жителям, потому что оставаться в стороне невозможно и многие люди обращаются к нам с желанием помочь, — указано в публикации ОНФ.
Сейчас эвакуированным жителям нужны средства личной гигиены, постельное и нательное белье и одежда. Спасатели нуждаются в бензиновых и дизельных генераторах и бензоинструменте для распила деревьев.
Народный Фронт работает по улице Серебренниковской, 2. Телефон: 305-41-51.
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