В Новосибирске на трех улицах отключили горячую воду до 13 июня

Горячей воды нет до 13 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске три улицы остались без горячей воды до 13 июня. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в Telegram-канале СГК.

— Воды нет на улице Пархоменко, на пересечении Пермской с Титова и на улице 2-й Станционной. До конца дня должны закончить ремонт на Пермской и 2-й Станционной, к 6 утра завтрашнего дня — на Пархоменко, — уточнили сотрудники фирмы.

В СГК обещают подать горячую воду уже к 8 утра 13 июня.

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