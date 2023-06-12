Новосибирский микроминиатюрист поместил флаг России на блошиную подкову в честь праздника

Подковать блоху тяжело. А сделать на подкове флаг еще труднее. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин поместил флаг России на конец конского волоска и на блошиную подкову. Пост с необычным поздравлением с Днем России он выложил на личной странице в соцсетях.

— Подкованная блоха — сложная работа. Там на одной подкове моя фамилия написана (Анискин), на другой год изготовления (2012) и флаг. Ширина подковы равна диаметру человеческого волоса — 60 микрометров, — рассказал мастер корреспонденту КП-Новосибирск.

Не менее впечатляющая работа — флаг России на торце конского волоса.

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