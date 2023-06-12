На Бердском шоссе под Новосибирском случилась серьезная массовая авария

Массовая авария на Бердском шоссе. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

Утром 12 июня в группе АСТ-54 сообщили о массовой аварии на Бердском шоссе под Новосибирском. Очевидцы выложили в паблике видео с места ДТП.

— Наш читатель, приславший видео, сообщил, что происшествие случилось около 9:30 утра, — указано в посте АСТ-54.

Пострадали несколько машин. Фото: скриншот из паблика.

Информации о пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

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