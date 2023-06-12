Губернатор Новосибирской области Травников поздравил горожан с Днем России

Андрей Травников поздравил новосибирцев с праздником. Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 12 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с Днем России. Пост-поздравление политик выложил в соцсетях.

— Это праздник любви и уважения к Родине – стране с яркой историей и уникальным наследием, могущество которой во все времена держалось на единстве народа. Вместе мы переживаем трудности и вместе радуемся победам, — отметил губернатор.

Андрей Травников пожелал сибирякам здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей великой державы.

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