Губернатор Новосибирской области Травников поздравил горожан с Днем России

Андрей Травников поздравил новосибирцев с праздником.
Фото: Александр ГЛУЗ
В понедельник, 12 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с Днем России. Пост-поздравление политик выложил в соцсетях.
— Это праздник любви и уважения к Родине – стране с яркой историей и уникальным наследием, могущество которой во все времена держалось на единстве народа. Вместе мы переживаем трудности и вместе радуемся победам, — отметил губернатор.
Андрей Травников пожелал сибирякам здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей великой державы.
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