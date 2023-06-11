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НовостиПроисшествия11 июня 2023 15:16

В Новосибирске загорелась двухэтажная деревянная дача

На место выезжали пожарные
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Горел деревянный дачный участок. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Горел деревянный дачный участок. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске загорелась двухэтажная деревянная дача. ЧП произошло вечером 11 июня в СНТ «Волна» в Советском районе.

- Огнем уничтожены второй этаж и крыша дома. 1-й этаж поврежден по всей площади. Уничтожена крыша дома на площади 35 квадратных метров, повреждены 1-й и 2-этажи, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь удалось потушить. Он не перекинулся на соседний дом.

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