Горячая вода будет в домах 12 июня.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Бердске досрочно включат воду в Микрорайоне. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на директора КБУ Анатолия Пронюшкина.
- Утром 12 июня у 85% жителей Микрорайона будет горячая вода, - сообщил Анатолий Пронюшкин.
Испытания котельной завершились на неделю раньше. Их планировали проводить до 18 июня.
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