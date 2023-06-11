4 электрички изменят расписание. Фото: Иван Макеев

В Новосибирске 4 электрички изменят расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Изменения коснутся поездов едущих из Новосибирска в Курундус, Буготак и Тогучин.

- Расписание ряда пригородных поездов изменится с 14 июня в связи с проведением капитального ремонта пути, - сообщили в пресс-службе.

Публикуем измененное расписание:

В Кузбасском направлении

14 июня – 21 июня:

– №6825 Новосибирск – Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:20 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 22:05 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Курундус в 00:31 (на 5 минут позже).

15 июня – 16 июня, 19 июня – 21 июня:

– №6831 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:38 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 20:22 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Буготак в 21:19 (на 3 минуты позже).

15 июня, 17 июня – 19 июня и 21 июня:

– №6809 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 11:57 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Тогучин в 13:51 (на 5 минут позже).

16 и 20 июня:

– №6805 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:14 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 12:57 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Тогучин в 14:51 (на 3 минуты позже).

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