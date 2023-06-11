«Такой жирненький»: жительница Новосибирска нашла в лесу коровник

В лесу нашли первые коровники. Фото: Оксана Милайкина
Жительница Новосибирска нашла в лесу коровник. Кучку грибов она приметила в Пашино.
- Прогулялась до леса. У нас только коровники, да такие жирненькие, - рассказала Оксана Милайкина, жительница Пашино.
Как подмечает женщина, других грибов пока в лесу не видно.
- Нет ни подберезовиков, ни маслят. Вообще ничего. Ну по крайней мере у нас, - уточнила сибирячка.
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