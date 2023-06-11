Названы основные паразиты в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирский Роспотребнадзор назвал основных паразитов в области. Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на ведомство, к наиболее распространенным заболеваниям относится энтеробиоз.
- 99% заболевших – дети до 17 лет. Подъемы заболевания фиксируются в сентябре-октябре, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Еще одна болезнь - описторхоз. В ведомстве уточнили, что с января по апрель выявлено 985 случаев этого заболевания. Им чаще всего болеют взрослые.
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