Жительница Новосибирска ищет свидетелей ДТП, в которое попала вместе с детьми, чтобы доказать свою невиновность

Жительница Новосибирска Любовь ищет очевидцев ДТП, в которое она попала, когда ехала в машине вместе с детьми. Фото: предоставлено Любовью

Жительница Новосибирска Любовь ищет очевидцев ДТП, в которое она попала, когда ехала в машине вместе с детьми. Женщина пытается доказать, что в аварии была виновна не она.

— В четверг, 8 июня, я вместе с детьми ехала домой — с КСМ-а в Новолуговое. На улице Нахимово с второстепенной дороги — улицы Подбельского вывернула «Мазда». Я заметила, что машина едет на меня и попыталась свернуть влево — но там встречка, так что я вернулась в свою полосу. Удар пришелся в правую переднюю дверь, и мы метров 5-6 еще проехали по главной дороге, «сцепившись» машинами, — рассказала КП-Новосибирск Любовь. — На первый взгляд может показаться, что я ее обогнала и подрезала, на чем она и настаивает. Но на место выезжал экипаж ДПС и был составлен протокол, где указано, что виновата водитель «Мазды», не уступившая мне дорогу.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако теперь Любовь пытается доказать, что ее вины в аварии нет. Ее оппонентка настаивает на обратном.

— У нее нет страховки и, получается, ущерб ей придется восстанавливать за свой счет. На разборе ДТП в ГАИ она не подписала документы и сказала, что будет опровергать свою вину. Поэтому я сейчас ищу свидетелей, на чей видеорегистратор могло бы попасть наше ДТП, — пояснила Любовь.

Если у вас есть видеозапись этой аварии, свяжитесь с Любовью по номеру телефона 8-964-103-88-70.

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