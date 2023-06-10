Синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на июнь 2023

Синоптики нескольких популярных метеорологических сервисов опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на июнь 2023. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики нескольких популярных метеорологических сервисов опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на июнь 2023. Первый летний месяц для сибиряков выдастся теплым, но дождливым.

Так, Яндекс. Погода обещает сибирякам температуру воздуха в среднем +20…+24 градуса, 11 ясных дней, 12 дней с переменной облачностью и 7 дней с длительными осадками.

Портал «Гисметео» обещает жителям Новосибирской области более теплую погоду. А вот осадки местные синоптики также не исключают. Температура воздуха в июне 2023 в Новосибирске согласно местному прогнозу будет удерживаться на отметке +20…+26 градусов. Практически все дни будет облачно, иногда возможны дожди.

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