Алтайский край затопило из-за паводка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Алтае из-за сильного паводка затопило трассу. После нескольких дней аномальной жары снег и ледники начали таять быстрее и уровень рек и озер резко поднялся.

Так, по трассе Артыбаш-Иогач проехать нельзя совсем, дорогу там затопило полностью. Как сообщает паблик «ПОДСЛУШАНО Горно-Алтайск | Республика Алтай», местные жители уже начали отсыпку дороги своими силами.

В МЧС по Республике Алтай сообщили, что сейчас затоплены 46 участков в селе Балыкча, 4 участка в селе Иогач, 2 участка в селе Артыбаш и 1 участок в селе Усть-Пыжа. Уровень воды в реке Бия рядом с селом Кебезень превысил критическую отметку и составил 629 сантиметров. Поднялась вода и на Телецком озере.

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