Гнал по детской площадке: в Новосибирске росгвардейцы устроили погоню за черной «Тойотой Камри»

В Новосибирске днем в пятницу, 9 июня, росгвардейцы устроили погоню за черной «Тойотой Камри». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске днем в пятницу, 9 июня, росгвардейцы устроили погоню за черной «Тойотой Камри». Водителя, нарушающего правила, патруль заметил на улице Баганской: он выехал на встречку, пересек двойную сплошную и опасно маневрировал.

— По громкоговорящему устройству сотрудники Росгвардии потребовали водителя остановиться, однако мужчина, проигнорировав требования, попытался скрыться от патруля, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Выехав на улицу Заречную, лихач решил срезать дорогу через детскую площадку. Тогда росгвардейцам удалось заблокировать ему проезд на парковке у одного из жилых домов.

— При виде сотрудников Росгвардии водитель вышел из машины и попытался сбежать, но был задержан, — добавили в ведомстве.

Невезучим гонщиком оказался 29-летний житель Первомайского района. За руль он сел пьяным. На место вызвали экипаж ДПС, которому передали водителя.

В полиции добавили, что в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 12. 8 КоАП РФ за управление машиной в состоянии опьянения.

— Мужчине теперь грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — пояснили в областном МВД.

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