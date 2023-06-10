Женщина била мужчин палкой: новосибирцы устроили массовую драку посреди дороги у «Золотой Нивы»

В Новосибирске в районе «Золотой Нивы» произошла массовая драка прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео/предоставлено Екатериной

В Новосибирске в районе «Золотой Нивы» произошла массовая драка прямо на проезжей части. Инцидент случился в пятницу, 9 июня, недалеко от остановки общественного транспорта «Улица Стофато». Драчунов сняла на видео одна из автомобилисток, которой они не давали проехать.

— Я просто ехала домой, когда на дорогу «выкатилась» вся эта компания. Там было примерно восемь человек. Они начали друг друга бить, из-за чего и почему — не знаю, но проехать я не могла, пока не вышел какой-то охранник и не разогнал их, — рассказала КП-Новосибирск ехавшая мимо Екатерина. — Впрочем, с проезжей части-то они ушли, но вот драться не перестали.

На кадрах видео, которое сняла девушка, видно, как в компании несколько мужчин бьют друг друга руками и ногами, пытаясь повалить на землю. Потом в драку включилась одна из женщин — с палкой в руке — и стала избивать ею одного из мужчин, пока они оба не рухнули на дорогу.

В областном МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber