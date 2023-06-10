В Калининском районе Новосибирска высадили 15 тысяч цветов. Фото: мэрия Новосибирска
В Калининском районе Новосибирска высадили 15 тысяч цветов. Об этом рассказали в мэрии города.
— Бархатцы, цинния изящная, петуния, львиный зев, лобелия, цетрария, сальвия красная, пеларгония — такое вот цветочное великолепие со сказочными названиями всё лето будет радовать глаз горожан на улицах Калининки, — рассказали в мэрии.
Они должны распуститься ко Дню города. Фото: мэрия Новосибирска
Цветы высадили перед храмом «Знамение-Абалацкая», в Материнском сквере, парке «Сосновый бор», у стелы «Дружба народов», на улице Лейтенанта Амосова и Флотская в жилом районе Пашино.
Ко Дню города цветы должны расцвети, и клумбы станут еще красивее и ярче.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер