В Калининском районе Новосибирска высадили 15 тысяч цветов. Фото: мэрия Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска высадили 15 тысяч цветов. Об этом рассказали в мэрии города.

— Бархатцы, цинния изящная, петуния, львиный зев, лобелия, цетрария, сальвия красная, пеларгония — такое вот цветочное великолепие со сказочными названиями всё лето будет радовать глаз горожан на улицах Калининки, — рассказали в мэрии.

Они должны распуститься ко Дню города. Фото: мэрия Новосибирска

Цветы высадили перед храмом «Знамение-Абалацкая», в Материнском сквере, парке «Сосновый бор», у стелы «Дружба народов», на улице Лейтенанта Амосова и Флотская в жилом районе Пашино.

Ко Дню города цветы должны расцвети, и клумбы станут еще красивее и ярче.

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