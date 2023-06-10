В центре Новосибирска столкнулись «Лексус» и пассажирский автобус

В центре Новосибирска случилось ДТП с участием автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Новосибирска случилось ДТП с участием автобуса. Авария произошла утром в субботу, 10 июня.

— У дома № 234/1 на улице Фрунзе водители автомобиля lexus и автобуса № 95 не поделили дорогу. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения передних частей кузова, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщают очевидцы, пассажирку «Лексуса» забрали на скорой помощи в больницу. В городском ГИБДД аварию пока не прокомментировали.

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