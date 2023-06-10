«Она как цыплёнок»: к сибирячке на работу залетела «пушистая» бабочка

Жительница Новосибирска нашла в офисе неожиданный сюрприз. Фото: предоставлено Натальей Горбуновой

Жительница Новосибирска нашла в офисе неожиданный сюрприз. К ней на работу залетела большая пушистая бабочка.

— Утром пришла на работу и меня ожидал сюрприз! К нам залетел Бражник липовый — написала в паблике ВКонтакте «Грибы и грибные места НСО» нашедшая бабочку Наталья Горбунова. — Он такой красавчик! А пузико мягкое, пушистое и тёплое. На ощупь как маленький цыплёнок!

Сибирячка аккуратно подобрала бабочку, вынесла на улицу и посадила на ближайшее дерево.

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