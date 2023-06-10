Стало известно, за сколько новосибирцы смогут отдохнуть в Турции в 2023 году

В 2023 году отдохнуть в Турции стало дороже на 40%, чем в прошлом. Фото: Сергей ЕФИМОВ

В 2023 году отдохнуть в Турции стало дороже на 40%, чем в прошлом. Корреспонденты сайта NEWS.ru выяснили, во сколько обойдётся путевка в июне и сентябре. По данным авиакомпании, в июне за недельный тур на двоих с заездом через неделю попросят от 72 тысяч рублей. Поселят в отеле 4* — «все включено». С теми же условиям отдохнуть в сентябре можно будет уже за 93,5 тысячи рублей. При этом средний чек отдыха в Турции внушительнее — 176 тысяч рублей.

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