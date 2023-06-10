В Бердске жители элитных улиц у Обского бастуют из-за отсутствия тротуаров

В некоторых местах обочины есть, но они «летние». Фото: atas.info.

Бердчане устроили митинг, чтобы добиться тротуаров в микрорайоне у водохранилища. О том, почему местные переживают за себя и детей, пишет Atas.info. У двухполосной дороги по улице Морской в Бердске практически нет обочин, а тротуаров — подавно. Жители района БДО и микрорайона Морского собрались у SPA-центра «Борвиха», чтобы отстаивать право на безопасное пересечение по своей улице. — Мой ребенок весь учебный год ездит в школу с остановки «Борвиха». На этой остановке он выходит и ждет, пока закончится поток машин. Нужны тротуары, чтобы ребенок мог из школы приехать и спокойно перейти дорогу, — сетует жительница микрорайона Морской Екатерина Смирнова. Бердчане направили обращение администрации города, но ответа пока не получили.

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