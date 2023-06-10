Жители ЖК в Кольцово пожаловались на толпы детей, ломающих имущество во дворе

Жителей ЖК в Кольцово пожаловались на толпы детей, приходящих к ним во двор на качели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей ЖК в Кольцово пожаловались на толпы детей, приходящих к ним во двор на качели. Местные жители предположили, что это какой-то нелегальный летний лагерь.

— На площадки домов ЖК приходят группы детей на длительное время, ломают придомовое имущество, не слушают замечания сопровождающего, и пока жители мужской половины не разгонят, на сопровождающего не реагируют. Также туалет для детей не организован и справление нужды происходит под окнами жителей. Часто нарушена техника безопасности, в данной ситуации — весовая нагрузка на качели, — пишет издание Сибкрай. ru.

Жители ЖК предполагают, что группы детей — какой-то организованный, но нелегальный детский лагерь.

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