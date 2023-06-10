Жители Новосибирской области с начала 2023 года получили пособий на 110 миллиардов

Жители Новосибирской области за первые 5 месяцев 2023 года получили социальные выплаты на 110 миллиардов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Новосибирской области за первые 5 месяцев 2023 года получили социальные выплаты на 110 миллиардов рублей. Об этом рассказали в отделении ОСФР по региону.

Всего за год запланировано выплатить 251, 5 миллиардов рублей — на 48, 5 миллиардов больше, чем в 2022 году.

Выросли выплаты в связи с тем, что стало больше получателей и самих пособий. Кроме того, после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования ряд выплат перевели от органов защиты в Социальный фонд.

Кроме того, стало больше получателей ежемесячных выплат из маткапитала. Теперь такую выплату семьи могут оформить вне зависимости от рождения ребенка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, какие пособия платят новосибирцам в 2023 году, а также как их получить. В социальном фонде также рассказывали, что пособия для детей и беременных в Новосибирске выросли из-за увеличения прожиточного минимума до 16 054 рублей.

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