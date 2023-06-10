В Новосибирске самую высокую зарплату в июне предложили повару в лагере

В Новосибирске самую высокую зарплату в июне 2023 предложили повару в детском саду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске самую высокую зарплату в июне 2023 предложили повару в детском саду. Об этом сообщили аналитики портала Работа. ру.

Находится лагерь на берегу Обского моря. Так, специалист может заработать за вахту до 208 тысяч рублей.

— Основные задачи: приготовление горячих и холодных блюд, супов, гарниров, салатов. Работодатель рассматривает соискателей с опытом работы на аналогичной должности и ответственным отношением, — сообщает портал.

На втором месте по уровню зарплат оказался водитель-дальнобойщик категории Е — им предлагали до 190 тысяч рублей, не третьем — сварщик НАКС — до 120 тысяч рублей, до 100 тысяч рублей предлагают монтажнику строительных конструкций и ЖБК, а до 98 тысяч — менеджеру зарплатных проектов в Академгородке.

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