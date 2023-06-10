В Новосибирске прохожие заметили раздетого ребенка на подоконнике открытого окна

В Новосибирске на улице Титова очевидцы заметили в окне многоэтажки маленького мальчика, стоявшего у открытого окна.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске на улице Титова очевидцы заметили в окне многоэтажки маленького мальчика, стоявшего у открытого окна. Мальчика замети очевидцы вечером в пятницу, 9 июня.
— На втором этаже многоквартирного дома на Титова, 196, наши подписчики заметили раздетого мальчика, стоящего перед открытыми окнами без присмотра родителей, — написали в телеграм-канале «АСТ-54 black».
Очевидцы рассказали, что смогли убедить ребенка слезть с окна. А сами позвонили в полицию.
— В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних устанавливаются законные представители малолетнего и все обстоятельства, проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.
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