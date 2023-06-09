В Новосибирске на ОбьГЭСе загорелась пекарня на улице Часовой. Фото: Кадр из видео/очевидцы пожара
В Новосибирске на ОбьГЭСе загорелась пекарня на улице Часовой. Пожар случился вечером в пятницу, 9 июня.
— Я проходил мимо, когда все случилось, на месте уже работали пожарные, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
На кадрах, снятых очевидцами на месте, видно, что к зданию приехали, по меньшей мере, две пожарные машины.
— Судя по всему, возгорание случилось где-то в подвальных помещениях, но к моменту приезда пожарных, дым было видно уже на улице, — добавили очевидцы.
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