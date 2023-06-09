В Новосибирске создадут водно-зеленый каркас из скверов и парков

Водно-зеленый городской каркас призван улучшить жизнь горожан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале июня в Новосибирске прошла всероссийская конференция по созданию водно-зеленого городского каркаса (ВЗГК) в пилотных городах-участниках. Как сообщили «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», столица Сибири была выбрана для проведения этого мероприятия не случайно – она с первого дня является одним из моторов данного проекта.

Сейчас рабочей группе предстоит разработать предложения в федеральное законодательство, а также методику и определить принципы проектирования водно-зеленого городского каркаса с учетом сохранения биоразнообразия, изменения климата и улучшения здоровья населения.

– Сегодня нужно заниматься городом на всех уровнях власти, чтобы он был чистым, красивым и удобным. Нам нужно сделать так, чтобы жители разделяли эту идеологию, – отметил заместитель председателя правительства НСО, министр региональной политики Андрей Клюзов.

Водно-зеленый городской каркас (ВЗГК) – соединенные между собой пространства с растительностью и водоемами: скверы, парки, лужайки, озера, реки. Основная его задача – обеспечить комфорт, микроклимат города и улучшить экологию.

В число «зеленых объектов» в Новосибирске входят парки «Арена», «Усть-Тула», «Каменка», «Чербузы» и Ельцовский, а также «ПаркИня».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber