В Первомайском районе Новосибирска поймали двух девушек-закладчиц

Девушки успели сделать 22 тайника. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Новосибирские полицейские поймали двух девушек — 22 и 24 лет, которые продавали наркотики через интернет. О преступлении рассказали в региональном МВД. — Следователи выяснили: девушки делали тайники с «синтетикой» с октября 2022 года по январь 2023. Всего они успели сделать 22 закладки. У обвиняемых изъяли 40 грамм наркотиков и предметы для фасовки, — уточнили в ведомстве. Уголовное дело передали Первомайский районный суд Новосибирска.

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