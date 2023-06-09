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НовостиОбщество9 июня 2023 19:02

Новосибирским школьницам рассказали об элегантных прическах для выпускного бала

И как их сделать за полчаса
Екатерина ЯГАНОВА
К созданию каждой прически нужно подходить творчески.

К созданию каждой прически нужно подходить творчески.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Новосибирским выпускницам рассказали, как сделать прическу на бал за 30 минут. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на визажиста Александру Астер, самые устойчивые – «конский хвост», «мальвинка» и мягкие локоны.

– Для создания образа достаточно резинок для волос и заколок-невидимок, – отметила визажист.

Каждую из трех причесок можно видоизменить. Например, сделать не высокий, а низкий хвост. Завить концы волос. Украсить хвост красивым бантом или элегантной заколкой. Главное – подойти ко всему творчески.

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