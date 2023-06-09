Новосибирским школьницам рассказали об элегантных прическах для выпускного бала

К созданию каждой прически нужно подходить творчески. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Новосибирским выпускницам рассказали, как сделать прическу на бал за 30 минут. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на визажиста Александру Астер, самые устойчивые – «конский хвост», «мальвинка» и мягкие локоны.

– Для создания образа достаточно резинок для волос и заколок-невидимок, – отметила визажист.

Каждую из трех причесок можно видоизменить. Например, сделать не высокий, а низкий хвост. Завить концы волос. Украсить хвост красивым бантом или элегантной заколкой. Главное – подойти ко всему творчески.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber