Новосибирским школьницам рассказали об элегантных прическах для выпускного бала

К созданию каждой прически нужно подходить творчески.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Новосибирским выпускницам рассказали, как сделать прическу на бал за 30 минут. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на визажиста Александру Астер, самые устойчивые – «конский хвост», «мальвинка» и мягкие локоны.
– Для создания образа достаточно резинок для волос и заколок-невидимок, – отметила визажист.
Каждую из трех причесок можно видоизменить. Например, сделать не высокий, а низкий хвост. Завить концы волос. Украсить хвост красивым бантом или элегантной заколкой. Главное – подойти ко всему творчески.
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