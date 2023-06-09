С прилавков сибирских магазинов исчезли вентиляторы

Самый ходовой товар в жару - напольные вентиляторы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Сибири спасаются от аномальной жары на пляжах и дачах, а те, кому не посчастливилось в эти дни оказаться в городе, купают технику. Как сообщает «Бийский рабочий», в бийских магазинах раскупили все вентиляторы.

– В продаже остались лишь самые дорогие модели – свыше 4,5-5 тысяч рублей, и настольные недорогие вентиляторы небольшой мощности, – рассказал корреспондент «БР».

По признанию продавцов спрос на товар вырос в 3-4 раза. Чаще всего покупают напольные – классические осевые и колонные. Их цена варьируется от 999 до 20 тысяч рублей и выше. Настольные тоже берут, но реже, потому что они не такие мощные, как первые. Их стоимость составляет от 300 до 2,5 тысяч рублей.

При этом во многих магазинах вентиляторов в наличии нет – только под заказ, который придется ждать несколько дней.

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