В Новосибирской области клещи за неделю покусали 1700 человек

Чаще всего клещи кусали в Новосибирском районе области.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
С 31 мая по 6 июня 2023 года с укусами клеща в больницу обратились 1684 жителя Новосибирской области. Данные статистики сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— С начала эпидемического сезона в больницы области обратились 6518 человек. С 31 мая по 6 июня — 1684 человека, — указано в отчете ведомства.
Чаще всего кусали в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах региона. С начала сезона зафиксировали 44 клеща−переносчика клещевого энцефалита. Насекомых с боррелиозом больше — 954.
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