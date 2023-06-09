В Новосибирской области клещи за неделю покусали 1700 человек

Чаще всего клещи кусали в Новосибирском районе области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 31 мая по 6 июня 2023 года с укусами клеща в больницу обратились 1684 жителя Новосибирской области. Данные статистики сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

— С начала эпидемического сезона в больницы области обратились 6518 человек. С 31 мая по 6 июня — 1684 человека, — указано в отчете ведомства.

Чаще всего кусали в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах региона. С начала сезона зафиксировали 44 клеща−переносчика клещевого энцефалита. Насекомых с боррелиозом больше — 954.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber