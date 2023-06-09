В Новосибирске показали стройку четвертого моста с высоты. Фото: ГК ВИС

В Новосибирске показали стройку четвертого моста с высоты. Сейчас там устанавливаются ванты на стойки пилона.

Вантовая система из 70 конструкций будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн.

На левом берегу тем временем продолжается возведение многоуровневой транспортной развязки, связанной с новым мостом. Предполагается, что она поможет исключить пересечение транспортных потоков на одном уровне и поможет избежать пробок. Автомобилисты смогут быстрее доезжать до аэропорта, а водители фур смогут более удобно выезжать на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

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