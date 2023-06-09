Крупный пожар в Новосибирской области случился из-за удара молнии

Пожар начался здесь — молния ударила по березе. Фото: стоп-кадр видео https://t.me/monprirodi.
Пожар в Ордынском районе Новосибирской области случился из-за молнии, которая ударила в березу. Об этом написал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.
— Этот пожар возник не из-за поджога, а удара молнии, которая буквально расстегнула кору дерева, — отметил министр.
По словам политика, пожарные успешно победили огонь. Евгений Шестернин также показал дерево, которое поразила молния.
Ранее КП−Новосибирск писала об этом крупном пожаре в Ордынском лесничестве. Тогда огонь захватил 14 гектаров территории.
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