В преддверии Дня России Губернатор Андрей Травников вручил награды и премии Новосибирской области

Пять трудовых коллективов нашего региона получили государственные премии Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Пять трудовых коллективов нашего региона получили государственные премии Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с праздником и вручили награды за вклад в развитие региона и страны.

— День России — один из самых молодых государственных праздников, но мы уже понимаем, что это праздник государства, страны с особым путём, особой исторической миссией. И мы не можем позволить себе действовать как многие другие, оглядываться на чужие установки. Мы можем идти только своим путём.

Эти уверенность и осознание не только наши внутренние. Даже бывшие «партнёры», а сегодня очевидные противники признают: Российская Федерация — это сверхдержава. И этого бы не было, если бы не было вас и трудовых коллективов рядом с вами, если бы не было огромного количества таких же людей как вы — которые, несмотря ни на что, отдают все свои знания, время, нервы, силы на благо того дела, которое выбрали. Отдают искренне — из любви к профессии, к своему призванию и к тому региону, в котором живут и трудятся, — обратился к участникам торжественной церемонии Андрей Травников.

Госпремии удостоен коллектив НГМУ, коллектив Новосибирской Государственной областной научной библиотеки, коллектив НГТУ, коллективы Института прикладной физики и Центра адаптивной физической культуры и спорта региона.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и Почётные грамоты Новосибирской области.

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