В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Новосибирской области откроют 18 пляжей

В Новосибирске откроют 18 пляжей.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Роспотребнадзоре по Новосибирской области назвали условия запуска пляжей. В регионе планируют открыть 18 пляжей.
— Для того, чтобы открыть пляж, нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Его выдают, если заявитель благоустроил берег: очистил территорию, подсыпал песка или гравия, оборудовал туалеты, пляжные и душевые кабинки и урны, — сообщили в ведомстве.
Пока не выдали ни одного такого заключения.
По данным на 8 июня 2023 года, в местах для купания Новосибирской области не нашли загрязнений — вода пригодна для купания. Пробы воды будут брать весь купальный сезон.
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