Названы самые опасные места для купания в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какие места в НСО наиболее опасны для купания. Их назвали в ГУ МЧС по региону.

– Спасатели отмечают реку Иня и водоемы Бердска как опасные места для купания, – говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, в реке Иня дважды утонули люди. Первое ЧП произошло 4 июня, а второе – 8. 4 июня человек утонул на территории села Киик, а 8 – в Первомайском районе Новосибирска.

Есть жертвы и в Бердском заливе. Там погиб 11-летний ребенок. А в реке Раздольная утонул 50-летний мужчина.

Тонут люди и в озерах. Так, есть жертвы в озере Спартак в Новосибирском районе и озере Русское в Доволенском районе. В этих водоемах погибли 2 человека.

– Трагические случаи произошли из-за низких температур воды на момент купания людей и необследованного дна рек и озер. Большинство водоемов имеют неровное дно, поэтому эти места не могут быть пригодными для оборудованного пляжа. И все равно, несмотря на запрет купания, люди на свой риск идут в воду. Отсюда имеем и такую печальную статистику, – отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по НСО Юрий Карпов.

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