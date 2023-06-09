Заведующая задержана: в новосибирском детсаду прошли масштабные обыски

В детсаду Кировского района Новосибирска прошли масштабные обыски. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в один из детсадов Кировском районе нагрянули оперативники. Там прошли масштабные обыски. А заведующую детского садика задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Заведующую, которая работает там с самого открытия сада, подозревают по коррупционной статье. По информации источника, руководитель трудоустроила в учреждение много мертвых душ.

– Накануне заведующая была задержана. Пока неизвестно, отпустили ее или нет. В главном корпусе опечатали бухгалтерию и кабинет заведующей. Также в садике изъяли документы, –добавил источник.

Известно, что у работников садика спрашивали, знают ли они, как выглядит их вечерняя няня или электрик. Есть данные, что заведующая устраивала в детский сад на свободные вакансии своих родственников.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом еще не прокомментировали.

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