В Новосибирске продлили арест лжегазовщикам после взрыва на Линейной, 39. Фото: Фото: Алена ПЯТЕНОК/ Мария Новикова/ Вячеслав АШУРКОВ

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест Урбах Ирине и Кавуну Евгению. Речь о лжегазовщиках, обвиняемых во взрыве на Линейной, 39.

– Содержание под стражей им продлили до 9 августа, – говорится в сообщении суда.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что трагедия в доме на Линейной, 39 произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался бытовой газ. Погибло 14 человек.

Ирину Урбах и Евгения Кавуна после ЧП задержали. Оказалось, что подельники представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Как сообщали в региональном СК, лжегазовщики занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах по улице Линейной. Ирина осматривала оборудование, а Евгений его менял. При этом качество их работы не соответствовало требованиям безопасности.

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