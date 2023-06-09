Туалеты в парках Новосибирска хотят сделать бесплатными в 2024 году

В 2024 году все туалеты в парках Новосибирска могут стать бесплатными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году все туалеты в парках Новосибирска могут стать бесплатными. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Мы долго думали, как это лучше сделать. Потому что в некоторых парках у нас стоят арендаторы, которые зашли туда с такими услугами. Мы изучили опыты по стране, а также в Минске. Ездили недавно в столицу Белоруссии, там, например, все туалеты платные. Это принципиальная позиция. А в Москве туалеты бесплатные, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Анна Терешкова.

В итоге Новосибирск решил последовать примеру Москвы.

− Часто бывает так, что ребенок бежит в туалет. Или он без денег. Поэтому мы приняли решение со следующего года сделать все туалеты в парках бесплатными. Посмотрим, как все сложится, потому что это затраты, которые придется нести паркам, − добавила вице-мэр Новосибирска.

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