В Новосибирске на Индустриальной улице загорелась квартира в пятиэтажке. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

В пятницу, 9 июня, на Индустриальной улице в Новосибирске случился пожар. Там загорелась квартира на 3-м этаже пятиэтажки. Очевидцы вызвали спасателей.

В Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео с место возгорания. На кадрах видно, что из окна валит черный дым. По словам очевидцев, из пятиэтажки эвакуируют людей.

В ГУ МЧС по НСО прокомментировали инциденот:

– Горели домашние вещи на площади 12 м кв, в 12-16 открытое горение ликвидировано. Пострадавших по оперативным данным нет, – говорится в сообщении ведомства.

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