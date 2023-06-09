В зоне СВО героически погиб пожарный из Новосибирской области Алексей Дорохов

До отправки на спецоперацию сибиряк работал в пожарной команде воинской части. Фото: администрация Черепановского района
Пожарный из Черепановского района Алексей Дорохов героически погиб в зоне спецоперации на Украине. Трагическую новость сообщили в группе местной администрации «ВКонтакте».
Алексей родился 11 июня 1990 года. Проживал на станции Безменово, растил двоих сыновей. До отправки на спецоперацию сибиряк работал в пожарной команде воинской части.
Погиб Алексей Дорохов 1 июня 2023 года – за 10 дней до своего 33-летия.
− За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Юрьевич представлен к государственной награде. Посмертно, − подчеркнули в администрации.
Церемония прощания с героем состоится 10 июня в доме культуры Безменовского сельсовета с 10:00 до 12:00.
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