Доставайте зонты: выходные в Новосибирске начнутся с дождей

В Новосибирске сегодня дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных расчехляйте зонтики: хотя и будет довольно тепло, но 10 июня почти весь день будет идти дождь.

— Ночью температура составит +13…+15 градусов, днем +22…+24, пройдет дождь с грозой. Северо-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура может опуститься до +4…+9 градусов, днем же будет около +20…+25. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью по востоку региона местами сильные дожди.

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