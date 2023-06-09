Подлечат животик и отдадут родителям: в Новосибирске спасают ушастого совёнка

В Новосибирске спасают птенца ушастой совы, которого кормили курицей. Фото: ЦРДЖ // "ВКонтакте".

В Центр реабилитации диких животных в Новосибирске поступил слёток ушастой совы. Нашли его в Кировском районе города. Неделю птенчик прожил у людей.

– Его эти 7 дней кормили курицей. Курица, конечно, не подходит для кормления этого вида. Желудок не готов воспринимать такую пищу. Это ушастая сова. Они в природе едят мышей, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Птенчику восстановят работу ЖКТ, после его подсадят к приемным родителям.

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